Pastor evangélico é assassinado dentro de casa

O Pastor evangélico Raimundo Araújo da Costa de 62 anos, foi vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte. O crime ocorreu na noite de sexta-feira, 9, na propriedade do idoso, localizada no km 72 da Estrada Transacreana. De acordo com informações de testemunhas, criminosos invadiram a residência do pastor e renderam a família. Pouco tempo depois Raimundo Araújo, que volta da Igreja, foi surpreendido com tiro de espingarda quando chegar em sua casa.

DIA ViOLENTO ainda na Rodovia Ac-90, precisamente no Ramal do Maparajuba, que fica no km 70, moradores viveram momentos de intenso terror durante a ação de criminosos, ocorrida na madrugada de sexta-feira, 9. A quadrilha fez um arrastão nas propriedades. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um dos envolvidos. Mas.o restante do banco conseguiu fugir . A morte do pastor será investigada na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsoes da Polícia Civil.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...