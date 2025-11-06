PCAC identifica e apreende menor suspeito de participar de execução motivada por facção em Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), em Cruzeiro do Sul, apreendeu na última quarta-feira, 5, um adolescente com as iniciais F.M.L., suspeito de participação no homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ocorrido na madrugada do dia 4 de novembro de 2025, em Cruzeiro do Sul.

Adolescente é apreendido por envolvimento em homicídio investigado pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul. Foto: cedida

De acordo com as investigações, a vítima, usuária de drogas, foi atraída nas proximidades da Ponte da União e levada à força levado em uma embarcação para uma área de difícil acesso na Comunidade Olivença, às margens do Rio Juruá. O local é descrito como ermo, sem residências e com difícil mobilidade, o que facilitou a ação criminosa. O corpo foi localizado em uma cova profunda.

No ponto onde foi deixada, a vítima foi brutalmente assassinada com golpes de facão. A Polícia Civil apurou que aproximadamente seis pessoas teriam participado do crime. O homicídio teria sido motivado por um “julgamento” imposto por integrantes de uma organização criminosa, que acusavam a vítima de envolvimento em furtos e outros crimes patrimoniais cometidos na região nos dias que antecederam o fato.

Polícia Civil e Perícia Criminal estiveram no local para coleta de evidências e remoção do corpo ao IML de Cruzeiro do Sul. Fotos: cedidas

A Perícia Criminal esteve no local, realizou os procedimentos técnicos de praxe e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul. O adolescente apreendido foi encaminhado ao Instituto Socioeducativo (ISE), onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos na execução do crime.