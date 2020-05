Peão de fazenda colide contra veículo na BR-317 e morre antes de ser socorrido

Um homem, identificado apenas como Serginho “Abelha”, morreu após sofrer um acidente, na tarde desta terça-feira (5), no km 40 da BR-317, sentido de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Serginho pilotava a própria motocicleta pela rodovia quando acabou colidindo contra um veículo modelo Hyundai HB20. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e isolaram a área para a chegada da perícia técnica. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia.

O corpo do homem foi recolhido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para ser feito os exames cadavéricos. A motocicleta foi recolhida por um guincho para o pátio do Detran.

