Pelada do Amigos vence a final do torneio preliminar do jogo da Estrelas em Epitaciolândia

Com 02 gols do Jogador Vaca, a equipe “Pelada do Amigos” venceu a final do Torneio preliminar do Jogo da Estrelas “Futebol Solidária”, o outro finalista Auto Peças Cunha marcou apenas 01 gol e ficou com 2º lugar.

O Time da Pelada do Amigos irá participar do quadrangular onde será escolhida a equipe que irá enfrentar o Time do Ator e Modelo Marcelo Bimbi e amigos.

Já está confirmada as presenças do Ex jogador Amaral – Eri Jonson (Ator) Donizete Pantera – Alex Silva – Felipe Prior – Pedrinho Moura – Popó Freitas – Aluízio Chulapa – Marcão Diniz – Paulinho Serra e Marcelo Bimbi.

O Jogo das Estrelas tem como objetivo angariar alimentos para serem doados para famílias e situação de vulnerabilidade, as pessoas vão poder adquirir seus ingressos na semana que antecede o jogo doando 05 quilos de alimentos não perecível.

O secretário de Esportes da Prefeitura de Epitaciolândia, Joãozinho Ferreira falou da importância do evento. “Estamos realizando esse torneio que antecede o Jogo da Estrelas dias 26/06, que tem como objetivo principal arrecadar alimentos para ajudar famílias carentes, o esporte é isso, ajuda as pessoas de todas as formas, e, em nome da prefeitura eu quero agradecer a todas as equipes que participaram do torneio e doaram cestas básicas que vai poder levar alimento para mesa de muita gente.” Frisou Ferreira.

O Prefeito Sérgio Lopes que é o idealizador desse evento falou do significado desta ação de cunho solidário.

“Estamos trazendo todas essas celebridades que além de proporcionar momentos de alegria para nossa população, vai arrecadar alimentos para nossas famílias em situação de vulnerabilidade, temos como missão cuidar bem das pessoas, e é isso que estamos fazendo, e além disso incentivando a prática esportiva em nosso município.” Salientou Lopes.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...