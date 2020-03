Pessoas com suspeita de coronavírus são rejeitadas em hospitais da Bolívia

Pelo menos dois hospitais em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, estariam rejeitando pacientes com suspeita de coronavírus. Nesta quarta-feira (11), uma mulher que veio da Itália com sintomas da doença procurou o Hospital San Juan de Dios para atendimento e, por falta de estrutura, foi transferida para outra unidade de saúde.

Por sua vez, a equipe do El Bajio del Oriente, quando foi comunicada que uma pessoa com suspeita de Covid-19 chegaria ao hospital, entrou em pânico e fechou o acesso à rua estacionando carros no meio da pista.

Com medo, médicos e enfermeiros de plantão se aglutinaram em frente à unidade. Muitos manifestavam o temor com cartazes. Uma estudante acreana de Medicina que atua no hospital afirmou que o espaço também não dispõe de estrutura médica para atender pacientes com sintomas de coronavírus.

“Só ingressam pessoas ou equipe médica sem sinal de alarme”, disse. De acordo com ela, um terceiro hospital foi isolado apenas para receber supostos caso da doença, que já fez uma vítima nas proximidades da capital La Paz. Outras duas tiveram teste positivo para Covid-19 e estão em quarentena. Pelo menos uma delas está em Santa Cruz, distante 1020 quilômetros de Rio Branco.

Antes de procurar os hospitais, a mulher havia estado em um centro de saúde. Ao comunicar que estava com sintomas de coronavírus, ela foi retirada às pressas pela equipe médica e levada para o Hospital San Juan de Dios, como é possível ver no vídeo abaixo, gravado na unidade básica boliviana: