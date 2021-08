Petecão comenta pesquisa Big Data e dispara: “essa vai ser a campanha mais fácil que já disputei”

José Pinheiro, do Notícias da Hora 11 Agosto 2021

O senador Sérgio Petecão (PSD/AC), que cumpre agenda no interior do Acre nesta quarta-feira (11), em Jordão mais precisamente, disse que vai ganhar as eleições para o Governo do Estado em 2022. Petecão comentou a pesquisa Realtime/Big Data divulgada pela TV Gazeta ontem, 10.

Com 13% das intenções de votos, na pesquisa estimulada, Petecão afirmou que confia na pesquisa realizada na rua, cara a cara com o eleitor no dia a dia. Ele pontuou que o mesmo cenário foi visto com o atual prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP), que estava em 3º lugar nas pesquisas e quando abriu-se as urnas, foi ‘consagrado’ prefeito.

“Estou no Jordão, as pesquisas por aqui não dizem isso. Esse filme Assisti bem recente na campanha do Bocalom. Essa vai ser a campanha mais fácil que já disputei. Estou sentindo isso na conversa com o povo”, disse o senador do PSD.

Petecão destacou que as pesquisas são “para tentar desestimular nosso povo”. E acrescentou: “não cola. Vamos ganhar a eleição”.

No sábado (14), o senador cumpre agenda em Feijó. Vai inaugurar, ao lado do prefeito Kiefer Cavalcante, um mercado municipal.