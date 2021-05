Petecão cumpre extensa agenda no Alto Acre na companhia de Mazinho Serafim

Assessoria

Atendendo o convite das lideranças políticas do município de Brasileia, o Senador Petecão-PSD, dedicou um tempo, em sua agenda, para ouvir as reivindicações de diversos segmentos da sociedade do município. A agenda de Petecao no Alto Acre tem a companhia do prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB), e teve inicio nesta quinta-feira 29, com entrevista na radio Ecoacre, ao jornalista Almir Andrade, em seguida o senador foi recepcionado por militantes de variadas siglas partidárias na residencia do empresário Zezinho Pacheco,

Importante lembrar que a pedido do próprio senador Petecão, nas agendas por ele cumpridas, o uso de máscaras faciais, álcool em gel e distanciamento se fazem necessários conforme recomendação dos órgãos de saúde.

Para o ex-vereador Joelson Pontes, presente ao encontro, a visita do parlamentar à região, representa a possibilidade de dias melhores para povo que vem sofrendo pela ausência de políticas públicas para atender a população.

Já o Leomar Barbosa do PSD, lembrou que a prestação de contas das emendas destinadas, foi uma oportunidade para conhecer de perto a quantidade de recursos que vem sendo destinados para o município de Brasileia, e ressaltou da necessidade da divulgação para a população, haja visto que alguns gestores locais ao entregarem as benfeitorias, não divulgam a autoria dos recursos.

O prefeito senamadureirense Mazinho Serafim, destacou as experiência de sua gestão bem sucedida e reconhecida pela população, e da parceria com o senador na realização de diversos projetos.

Ao final do encontro o Senador se colocou a disposição para continuar ajudando com a destinação recursos parlamentar, bem como articulando as condições para trazer benefícios à população dos municípios da região.

Além desta reunião, o parlamentar participará, na próxima sexta-feira, 30, de diversas atividades no município de Epitaciolândia, participando da inauguração do posto de saúde ampliado com recursos de sua autoria.

A tarde participará de reuniões com as lideranças políticas do município de Assis Brasil. Finalizando a agenda do Alto Acre, no sábado, 01 de abril, reunirá com as lideranças do município de Xapuri, encerando a agenda na região.

