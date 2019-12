Petecão diz que enquanto governo perde tempo com nota, violência só cresce no Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD), mesmo afirmando que não iria responder a última nota divulgada pela Secretária de Segurança Pública (SEJUSP) e que não foi assinada, acabou comentando o assunto em suas redes sociais.

Petecão disse, entre outras coisas, que soube que algumas da pessoas que assinaram a primeira nota relataram constrangimento e que o debate em torno da segurança ficou ainda mais negativo.

O senador afirmou ainda que a violência cresce no Acre, enquanto o governo perde tempo com nota. “Por isso é melhor irmos parando por aqui, porque enquanto perdem tempo com notas, a violência cresce em nosso estado. Pensei que era só eu que estava com medo”.

Petecão cita ainda parte da entrevista da juíza da Vara de Execuções Penais ao ac24horas, onde a magistrada afirmou ter medo de andar em alguns bairros de Rio Branco. “Depois que vocês começaram esse debate, muita gente me ligou dizendo que também está com medo, para a minha surpresa, na entrevista da juíza ao site AC 24h, até ela afirmou estar com medo”.