Petecão leva primeiro curso superior a Santa Rosa do Purus pelo Ifac

O Instituto Federal do Acre (Ifac) ofertará, pela primeira vez, cursos superiores para a comunidade de Santa Rosa, a partir de emenda alocada pelo senador Sérgio Petecão, no valor de R$ 1 milhão. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira, 04, no Salão Paroquial.

O município, que não possui ligação terrestre, é navegável por apenas quatro meses do ano. O transporte aéreo é a principal forma de entrar e sair da cidade. Nas 46 aldeias distribuídas ao longo do rio Purus, mais de 300 jovens não tem acesso à educação superior.

O senador Petecão destacou o importante trabalho realizado pelo Ifac e a necessidade de levar educação às cidades isoladas. “Eu fico feliz em viver um momento histórico como este. Santa Rosa não é isolado apenas por estrada. É isolado, principalmente, de investimentos públicos. Hoje, nós marcamos a história dessa cidade. Só a educação transforma”, afirmou entusiasmado.

A reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, reafirmou o compromisso de expandir a oferta de cursos para o município. “Trazer cursos de nível superior para Santa Rosa é capacitar jovens que irão ajudar a desenvolver a cidade. Agradeço ao senador, que tem apoiado as ações do Ifac para a promoção da educação profissional, científica e tecnológica no Acre”, destacou.

Participaram do evento o prefeito Tamir de Sá, o vice-prefeito Valdir Kaxinawa, os vereadores Claudio Kaxinawa, Julinho Brandão, Marlene Kaxinawa, Enio Oratso, Meire Araújo, Denis Augusto, Auricelio Lima e Sandra da Silva.

