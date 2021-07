Peteção participa da 1ª Caravana dos Prefeitos organizada pela AMAC em Brasiléia

Após o café da manhã, em Capixaba, a caravana seguiu para o evento de reinauguração da Praça Getúlio Vargas, no município de Xapuri. Petecão destacou a importância do apoio da bancada federal para fortalecer os municípios com a destinação de emendas parlamentares.

“Fico muito feliz com a realização deste encontro, precisamos estar unidos com os nossos prefeitos. Nós temos que aproveitar o máximo desse evento para conhecer mais de perto as necessidades dos municípios e usar o nosso mandato para ajudar a melhorar a vida das pessoas”. Afirmou o senador.

A assembleia que reúne os prefeitos e parlamentares aborda diversos assuntos como a situação das Rodovias Federais que dão acesso aos municípios acreanos, a situação financeira da manutenção e a possível municipalização de trechos pertencentes ao perímetro urbano dos municípios, a situação dos aterros sanitários, além de debater as necessidades das cidades acreanas.

Para finalizar o evento, no sábado, 03, os prefeitos e parlamentares participam da alvorada em alusão ao aniversário de 111 anos do município de Brasiléia. O retorno para Rio Branco acontece no mesmo dia.