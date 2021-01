Petecão pega um barco e sobe o rio Juruá, agenda é de inaugurações de obras fruto de suas emendas em Porto Walter e Thaumaturgo

Petecão saiu do porto de Cruzeiro do Sul ao amanhecer, rumo aos municípios de Porto Walter e Marechal – Foto de arquivo pessoal

Em diversos vídeos (Veja abaixo) publicado em suas redes sociais, o senador Sérgio Petecão mostrou a realidade de como fazer política no interior do Acre.

Saindo dos perímetros urbano e sem tráfego rodoviário o jeito é pular nas canoas, subir os rios e igarapés.

As cinco da manhã ele postou em uma pensão na beira no Porto de Cruzeiro do Sul, onde aguardava o café da manhã com sua equipe para poder pegar o barco.

A Rampa que será inaugurada em Marechal Thaumaturgo na tarde desta terça-feira – Foto: Maricelson Firmino

“Estamos aqui na pensão para tomar nosso café, depois pegar o barco para ir até Marechal Thaumaturgo inaugurar uma bonita Rampa que fruto de uma emenda de nosso mandato. Serão oito horas de voadeira subindo o Rio, depois vamos a Porto Walter onde iremos entregar a obra da Câmara de vereadores novinha, fruto de recursos que destinei”, disse Petecão.

Em outros vídeos o senador aparece mostrando os preparativos da saída e ao amanhecer eles saem do Porto de Cruzeiro do Sul.

O título de 100% Popular dado ao senador, se justifica pelas suas andanças permanente no interior e comunidades mais afastadas do estado.

