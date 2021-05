Petecão prestigia atividades na zona rural e zona urbana de Rio Branco

Assessoria

Após cumprir agendas positivas no final do mês de abril e inicio de maio nas regionais do Juruá e Alto Acre, com ações objetivas, ouvindo as lideranças e povo em geral para tornar ainda mais participativo seu mandato o senador Petecão esteve nesta sexta-feira 21, em extensa programação na capital acreana.

Pela manhã o senador acompanhou a retomada do programa itinerante, realizado pela prefeitura de Rio Branco nas comunidades da vila Jorge Kalume e os ramais do entorno, ali vários serviços foram ofertados principalmente voltados para a saúde e ação social. A proposta é que durante todo ano essas atividades estejam acontecendo em toda zona rural da capital e o mandato de Petecão estará fortalecendo tais ações.

O retorno do programa itinerante se estendeu até as 15:00 horas, contudo o Senador Petecão Petecão saiu mais cedo para prestigiar no Bairro Seis de agosto, o lançamento da Operação Dignidade Para as Famílias Atingidas pela Enchente. O evento foi o pontapé para a realização de diversas ações para auxiliar as famílias atingidas pela enchente em diversos bairros e comunidades do município de Rio Branco.

Nesta operação que começou no mês de janeiro, atenderá quase 4 mil famílias com a entrega de Kits de higiene e limpeza, 5 mil cestas básicas, 4 mil colchões e mais de 10 mil atendimentos.

Em sua fala aos presentes, Petecão destacou a importância das parcerias para trazer benefícios conforme eram comprovados pelos trabalhos da gestão municipal e reafirmou o compromisso de continuar ajudando a população.