Petecão quer providência do governo sobre imigrantes retidos em Assis Brasil

O senador Sérgio Petecão (PSD) solicitou nesta terça-feira (14) que o Ministério das Relações Exteriores tome providências quanto aos imigrantes de vários países retidos no lado brasileiro da fronteira, em Assis Brasil. Os imigrantes estão impedidos de retornarem aos seus países devido ao fechamento da fronteira peruana em decorrência às ações de combate ao coronavírus.

“Tive uma conversa, por telefone, com o prefeito Zum; e ele fez um apelo às autoridades do estado e à bancada federal. Como coordenador da bancada, fiquei sensibilizado diante aos fatos relatados pelo prefeito. Segundo ele, mais de 300 imigrantes – que estavam de passagem pelo Brasil – estão retidos no lado brasileiro da fronteira. Assis Brasil é um município pequeno e sua infraestrutura não comporta os gastos desta natureza. São três refeições diariamente, mais outros gastos. As pessoas estão aterrorizadas por conta do convívio com os irmãos de outros países em razão do coronavírus”, disse o senador.

Petecão demonstrou ainda preocupação pelo fato de os imigrantes estarem chegando ao município vindos de diversas regiões brasileiras com registro de crescente índice de contaminação comunitária pela COVID-19.

Desde o fechamento da fronteira, a prefeitura de Assis Brasil tem arcado com a alimentação, higiene pessoal, saúde e abrigos improvisados aos imigrantes, o que vem onerando os cofres da administração local.

