Petecão recebe placa de agradecimento pelos recursos da UBS em Epitaciolândia

Chiquinho Chaves com imagens de Alexandre Lima

Parece um gesto simples, mas o prefeito Sergio Lopes (PSDB), entregou ao senador Petecão do PSD, na manhã de sexta-feira 30 de Abril, uma placa de agradecimentos ao parlamentar mais popular do Acre, no encerramento da solenidade de reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Aeroporto em Epitaciolândia.

Petecão é autor da emenda de quase 400 mil reais que garantiu reforma e ampliação da UBS, serviços esses iniciados em 2020 na gestão do ex-prefeito Tião Flores. A UBS do Bairro aeroporto homenageia o ex-enfermeiro José Paulo de Souza e atende os mais variados serviços de atenção básica primária em saúde.

Todas as autoridades presentes no dispositivo de honra foram unanimes em reconhecer que independente de sigla partidária, o senador Petecão sempre foi parceiro de Epitaciolândia, onde o mesmo já destinou mais de 5,9 milhões de reais, investimentos esses para as mais variadas áreas do município.

Ao receber a placa de agradecimentos das mãos do gestor municipal, o senador Petecão disse que a simbologia tem um valor especial, haja vista que, nesses 32 anos de vida pública nunca recebeu algo assim. “É o primeiro município que recebo uma placa de agradecimento”, e falou sobre UBS fruto de sua emenda. “É uma grata satisfação para mim em ver essa obra desse tamanho e importância. Estamos passando por momento atípicos devido essa pandemia e estamos vendo uma entrega desse porte aqui em Epitaciolândia. Estou muito feliz”, pontuou ele.

O prefeito Sérgio Lopes, enalteceu a parceria do senador com o município e lembrou outras obras com emendas de Petecão, como a construção da sede da secretaria de meio ambiente já entregue e a sede da secretaria de educação ainda por concluir. “Eu brinquei com o Petecão, aqui em Epitaciolândia são só nove secretarias, o senhor já garantiu a construção de duas, faltam só sete”, disse ele.

Lopes falou também da importância de entregar da UBS José Paulo de Souza aos munícipes. “Estamos muitos felizes em poder levar mais saúde aos moradores de Epitaciolândia. Temos que agradecer ao Senador através de sua emenda e do apoio dos vereadores que estão presente neste momento importante para o município”, destacou o gestor.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...