PM acaba com festa de facção criminosa

REDAÇÃO CONTILNET

Seis homens e três mulheres foram presos acusados de desobediência, aglomeração e organização criminosa no final da tarde deste sábado (20). O fato aconteceu em um residencial na rua Salgueiro, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão informaram que estavam em um patrulhamento de rotina pela região quando passarem na frente de um conjunto de apartamentos e viram várias pessoas em uma festa com aglomeração e som muito alto. Como o decreto de lockdown aos fins de semana em vigor, os militares abordaram participantes da festa que estavam na frente do local do evento, mas foram ignorados.

Os PMs resolveram entrar no local e abordaram os demais participantes que estavam no interior do apartamento, mas acabaram encontrando drogas para o consumo pessoal e bebidas alcoólicas, além da caixa de som.

Segundo informações de moradores, a festa já estava acontecendo no local desde a noite desta sexta-feira (19), mas ninguém quis denunciar por medo de represálias, pois a maioria dos participantes são membros de uma facção criminosa que domina a região, além do local prevalecer a ‘lei do silêncio’.

Diante dos fatos, os participantes da festa foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, juntamente com o material apreendido para os devidos procedimentos.

