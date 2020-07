PM apreende pés de maconha cultivados em guarda-roupa

A Polícia Militar apreendeu 11 pés de maconha que estavam sendo cultivados no guarda-roupa de uma casa no Parque Primavera, na noite de sábado (11), em Marília (SP).

Segundo a PM, a equipe suspeitou de um homem que andava pela calçada e que tentou entrar em casa quando viu a viatura da polícia. Com ele, os policiais apreenderam um tijolo de maconha e R$ 100.

Durante as buscas no imóvel, a polícia encontrou um cultivo de maconha no guarda-roupa, com luzes especiais, cinco tijolos da droga e R$ 932.

Os entorpecentes foram apreendidos e o homem foi preso e levado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília, onde ficou à disposição da Justiça.

