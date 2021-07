PM busca envolvidos em furto de gado na Resex e encontra cães amarrados a vários dias sem comer

Uma equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, foi acionada para apurar um furto de gado que estaria acontecendo em uma fazenda localizada dentro da Reserva Chico Mendes, dentro dos limites rural do município de Epitaciolândia.

Foi constatado pela equipe, que estaria acontecendo o furto e que os suspeitos teriam matado animais no local utilizando facões, além de cortar em partes para poder levar e comercializar na cidade e em localidades clandestinamente utilizando o rio Xapuri.

A guarnição chegou no local denunciado, comprovando que havia acontecido o abate de gado, além de encontrar buracos onde foram enterrados as vísceras e a cabeça de um dos bois abatido.

Segundo foi apurado, a região vem sendo monitorada e pessoas envolvidas nesses crimes, estão sendo procurados pelas autoridades policiais dos Municípios que estão dentro da Resex, irão responder pelo crime de receptação e furto de gado.

Casa clandestina e maus tratos contra animais

Coincidentemente, durante os trabalhos dos policiais na localidade, um homem chegou e passou a colaborar fornecendo informações sobre o furto do gado. Logo depois descobriram que pessoas estavam se apossando de uma área dentro da Reserva e realizando desmatamento ilegal.

Foi quando perceberam que havia cerca de quatro cães amarrados por cerca de três dias ou mais, estavam sem ser alimentados e se encontravam magros e desnutridos. Em sua defesa, o homem disse que estava na cidade por motivo de doença e que pediu para um parente alimentar os animais, mas não havia aparecido.

