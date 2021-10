PM prende dois maiores e apreende menor vendendo drogas em residência

Dois maiores sendo um de 24 anos e 28 foram presos e um menor de 17 anos foi apreendido, ambos acusados de tráfico de drogas, no início da noite desta quinta-feira (30), em um beco na Vila Betel, em Rio Branco.

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam realizando patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima que informava que uma casa estava sendo usada para venda de produtos entorpecentes.

De posse da denúncia, os PMs fizeram a rota a pé para não chamar atenção e chegaram até o local, onde realizaram um cerco policial. Ao entrar no imóvel, os PMs conseguiram prender dois maiores e apreender o menor de idade, que estavam no interior da residência onde foram encontrados também 112 trouxinhas de cocaína e cerca de R$ 53 em espécie oriundo do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.