PM prende traficante armado

Um criminoso foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na noite da segunda-feira (31), no beco da Igreja Católica – Rua Durval Camilo, no Bairro Canaã. Policiais militares do Tático do 1° Batalhão receberam uma denúncia anônima informando que um homem vendia drogas e portava arma de fogo, em via pública.

A guarnição foi até o local e avistou o suspeito no ato. Ele ainda tentou fugir, mas logo foi interceptado. Na revista pessoal foram encontradas três pedras de crack, uma balança de precisão, R$ 11 em espécie e uma arma de fogo (tipo escopeta) com três munições calibre 36 intactas. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

