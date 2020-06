POLÍCIA 190 ACRE PREPARA SURPRESA PARA FÃ DE 6 ANOS EM EPITACIOLÂNDIA

Emanuel uma criança de 6 anos de idade é fã da Polícia militar, assiste com frequência os vídeos que são lançados através do canal Polícia 190 Acre. Emanuel, é filho de Francélio Carneiro e Maria Roberlane, Sua irmã Fernanda de 12 anos acompanhou a entrega de uma mini viatura da polícia militar entregue pelos policiais SGT Neri e SGT Alda sendo registrado todo o momento pelo produtor Eduardo Haddad, esse momento teve total apoio da DS TELECOM, Melhor internet banda larga da região do alto Acre.

Parabéns Emanuel, continue assim sendo uma criança inteligente..

Veja o vídeo:

