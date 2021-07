Polícia aborda veículo, prende três pessoas e apreende adolescente com arma na AC-40

Uma ação dos Policiais Militares do Motorizado do 2° Batalhão resultou na prisão de três criminosos e um adolescente de 15 anos, na noite desta segunda-feira, 5, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. As prisões aconteceram na Rodovia AC-40, no bairro Santa Helena no segundo distrito de Rio Branco.

Os militares estavam fazendo um patrulhamento tático de rotina na região, quando avistaram quatro pessoas em fundada suspeita dentro de um veículo modelo Fiat Palio, placa MZW-8760. Foi feito a aproximação, a abordagem e a revista pessoal e durante a busca veicular foi encontrado no porta mala do carro revólver calibre 22, com 7 munições intactas e uma escopeta.

Os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.