Polícia apreende dois homens com 14 quilos de cocaína

Uma ação do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) apreendeu, na manhã deste sábado (2), 14 quilos de cocaína que estavam escondidos dentro de uma mala. A apreensão ocorreu no quilômetro 28 entre os municípios de Epitaciolândia e Xapuri, em um ônibus que saiu do município de Brasileia com destino a capital acreana.

A droga, de acordo com o coordenador do Gefron, delegado Rêmulo Diniz, estava com dois homens, um deles seria funcionário da empresa de ônibus.

“Na manhã de hoje, o Gefron fez mais uma grande apreensão de droga na BR-317. Estamos com o olhar atento na fronteira, foram 14 quilos de entorpecente aprendidos quando estavam sendo transportados em um coletivo que ia de Brasileia até a capital”, explicou.

Diniz disse ainda que a ação foi possível após um trabalho de investigação. “Foi feita uma revista, toda uma investigação que apurou que um funcionário, juntamente com um passageiro, estavam transportando essa droga”, acrescentou.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Epitaciolândia.

Mais de 60 quilos de droga em menos de um mês

A contar com a apreensão de droga desta terça, são 62 quilos de droga apreendidos no interior do estado em menos de um mês.

Um casal com uma criança de 1 ano e meio foi preso, na madrugada do dia 21 de outubro, na BR-317, entre as cidades de Epitaciolândia e Xapuri, com 38 quilos de drogas escondidas em isopor e bolsas.

A prisão ocorreu durante uma barreira do Gefron. Do total do entorpecente encontrado no carro, dois quilos eram de maconha e outros 36 de cocaína.

Uma ação conjunta da Polícia Federal, com apoio do Gefron e da Polícia Militar, resultou na apreensão de 10 quilos de cocaína, no Bairro José Hassem, em Epitaciolândia. A ação ocorreu na noite do dia 22 de outubro. A droga estava escondida dentro do guarda-roupa de um jovem de 25 anos, que foi preso em flagrante.