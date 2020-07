Polícia Civil ainda não sabe quantos delegados e agentes irão para o Juruá

A direção da Polícia Civil do Acre ainda não sabe quantos dos 62 novos delegados, escrivães, agentes e auxiliares de necropsia empossados nesta terça-feira, 30, pelo vice-governador Major Rocha, serão enviados para atuar nas 5 cidades do Vale do Juruá.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, os empossados é que vão escolher para qual município irão. “Mas se houver município que não tenha sido escolhido, a direção fará a ocupação dessa vaga por determinação”, informa a assessoria.

Só há 4 delegados na região, que trabalham em Cruzeiro do Sul Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter só vão mediante demanda. Também só há um auxiliar de necropsia para toda a região .

Os novos empossados são 7 delegados, 11 escrivães, 39 agentes e 5 auxiliares de necropsia.