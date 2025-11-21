Polícia Civil apreende adolescente suspeito de assalto a farmácia em Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Em uma ação conjunta realizada nesta quinta-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), com apoio da Polícia Militar, apreendeu um adolescente suspeito de participar de um assalto a uma grande rede de farmácia no bairro 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul.

Adolescente apreendido será encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário. Foto: cedida

De acordo com as investigações, o jovem já vinha sendo monitorado por envolvimento em outro crime grave contra o patrimônio, trata-se de um roubo registrado em um mercantil, localizado no bairro do Alumínio. Com a continuidade das diligências, os agentes conseguiram localizar e apreender o menor, que teve sua participação confirmada durante o trabalho policial.

No caso da farmácia, dois indivíduos participaram da ação criminosa. Enquanto um deles foi capturado, a equipe do Nepatri segue empenhada em identificar e localizar o segundo suspeito, que permanece foragido. As autoridades destacam que novas diligências já estão em andamento para elucidar completamente o caso e garantir que os responsáveis respondam pelos atos cometidos.

Mercantil e farmácia foram alvos dos suspeitos, segundo investigações. Foto: cedida

A autoridade policial lavrou o auto de apreensão em flagrante, e o adolescente será encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário, que definirão as medidas socioeducativas cabíveis diante da participação do menor infrator nos delitos.