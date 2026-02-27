Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil apreende arma de fogo e prende homem por posse ilegal em Tarauacá – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 27, 2026


Retirada de arma ilegal de circulação contribui para a proteção de vítimas e a segurança da comunidade. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, cumpriu na última terça-feira, 24, um mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de uma espingarda e munições de fabricação caseira, além da prisão em flagrante de um homem por posse ilegal de arma de fogo.

Ação da PCAC resulta na prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo na zona rural do município. Foto: cedida

A ação foi realizada em uma residência localizada no Ramal Lomada, zona rural do município. A medida judicial foi representada pelo delegado Ronério, após a companheira do investigado registrar Boletim de Ocorrência por ameaça, em um contexto de violência doméstica.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais civis localizaram na casa do suspeito a arma de fogo e as munições artesanais. Diante da materialidade do crime, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Retirada de arma ilegal de circulação contribui para a proteção de vítimas e a segurança da comunidade. Foto: cedida

A Polícia Civil reforça que atua de forma rigorosa no enfrentamento à violência contra a mulher e na retirada de armas ilegais de circulação, prevenindo a escalada de conflitos e garantindo maior segurança às vítimas.

 

O investigado permanece à disposição da Justiça.



