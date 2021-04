Polícia Civil apreende arma, munição, veículo e prende um em flagrante

Ascom/Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira, 07, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) logrou êxito e apreendeu uma arma de fogo (revolver calibre 38) , inúmeras munições do mesmo calibre, material para embalagem e comercialização de entorpecente, um veículo modelo Cruise, marca Chevrolet e prendeu uma pessoa em flagrante no bairro Rosa Linda, refiao do 2° Distrito da Capital.

A ação policial de investigação foi desencadeada pela especializada que, de acordo com levantamento realizado pela equipe de investigadores, detectou que nos endereços constantes nos Bairros Esperança e Rosa Linda funcionava ponto de comercialização de drogas e lavagem de dinheiro.

Além do material apreendido, a Polícia também encontrou várias embalagens com rótulos, as quais, segundo a apuração, seriam usadas para divulgação da droga com oferta especial de promoção; “compre 10 e ganhe um grátis”.

O veículo apreendido foi fruto de sequestro de bens, por ser oriundo de fruto de venda de drogas.

Todo material apreendido durante a ação policial será periciado e juntado ao inquérito policial, o qual posteriormente será encaminhado à justiça.

As investigações continuam, a fim de encontrar demais pessoas envolvidas e já identificadas na investigação policial.

A polícia civil agradece a celeridade do Ministério Público e do Poder Judiciário.

