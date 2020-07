Polícia Civil apreende drogas, munição restrita e suspeitos em Epitaciolândia

As investigações que vinha ocorrendo a dias no município de Epitaciolândia, resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas que vinha atuando dentro do Bairro Ayrton Sena, na cidade de Epitaciolândia na tarde desta terça-feira, dia 21.

Os trabalhos coordenados pelo delegado titular, Luís Tonini, junto com sua equipe cercaram a casa onde três suspeitos vinham ‘trabalhando’ com o tráfico e comércio ilegal de drogas, além de receptação de produtos de furtos.

Segundo o delegado, além da droga, munição calibre 762 de uso restrito militar e de outros calibres, foram encontradas dentro da casa e que estariam tentando comercializar com grupos criminosos da fronteira e da Capital.

Alguns eletrodomésticos, roçadeira, bicicleta, televisor também foram encontrados no local, o que se leva a crer que foram trocados por drogas, após serem roubados pela fronteira nos últimos dias.

Com esse trabalho, o delegado acredita que possa estar desmantelando uma ligação entre grupos criminosos que vem atuando com criminosos do lado boliviano. O trio foi preso e conduzido para a delegacia, onde seriam ouvidos e colocados à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

Veja vídeo:

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...