Polícia Civil apreende mais de 20 quilos de maconha e prende dois em flagrante em Brasiléia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, prendeu em flagrante dois indivíduos e apreendeu mais de 20 quilos de entorpecentes na tarde da última sexta-feira, 20, no município. A ação ocorreu no estacionamento de um supermercado local, após investigadores receberem denúncias anônimas sobre uma possível transação de drogas em andamento.

Segundo o relatório policial, a equipe passou a realizar monitoramento velado no bairro Alberto Castro, quando identificou a chegada de N. A. S., já conhecido no meio policial, conduzindo uma motocicleta vermelha. Pouco depois, um veículo Volkswagen Polo preto, dirigido por E. F. M., aproximou-se do local para concretizar o encontro suspeito.

Durante a abordagem, os oficiais de polícia localizaram no banco dianteiro do carro um saco de nylon contendo 20 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 20,40 quilos. E. F. M. confessou que receberia R$ 500 pelo transporte da carga ilícita, enquanto N. A. S. afirmou que sua comissão, pelo serviço de orientação e entrega, seria de cerca de R$ 3.800.

Dando continuidade às diligências, os policiais chegaram a um apartamento no centro da cidade apontado como o possível local de origem da droga. No imóvel, foram encontrados documentos de um terceiro envolvido, além de embalagens idênticas às utilizadas para acondicionar os tabletes apreendidos. Ao perceberem a aproximação das viaturas nas imediações de um restaurante, o suspeito e um comparsa identificado apenas como J. fugiram em alta velocidade e conseguiram atravessar a fronteira, abandonando o veículo em território boliviano.

Além dos 20,40 quilos de entorpecentes, foram apreendidos um VW Polo preto, duas motocicletas, dois aparelhos celulares, um iPhone 11 e um Xiaomi Redmi 10, documentos e materiais utilizados para o acondicionamento de drogas. Os dois presos foram autuados por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que os dados extraídos dos celulares serão analisados para identificar outros integrantes da possível organização criminosa.

O delegado Erick Maciel ressaltou que a ação representa um importante avanço no combate ao tráfico na região de fronteira. “Essa apreensão representa um duro golpe contra o tráfico de drogas na nossa região. A atuação rápida da equipe, aliada às informações repassadas pela população, foi fundamental para impedir que essa grande quantidade de entorpecentes chegasse às ruas. Seguiremos firmes nas investigações para identificar todos os envolvidos e desarticular completamente esse grupo criminoso”, afirmou.