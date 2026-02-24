Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil conclui que morte registrada no Ramal do Cassiriam foi autolesão – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 24, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Sena Madureira, concluiu as investigações sobre a morte de Leonildo Martins Lourenço de Souza, ocorrida no dia 18 de janeiro deste ano, no Ramal do Cassiriam, zona rural do município. De acordo com o inquérito policial, a vítima morreu após efetuar um disparo contra si mesma enquanto tentava sacar a arma de fogo para utilizá-la contra terceiros durante uma discussão.

Polícia Civil conclui investigação sobre morte no Ramal do Cassiriam, em Sena Madureira. Laudos e depoimentos confirmaram que a vítima efetuou disparo contra si durante discussão. Foto: cedida

Segundo as apurações, Leonildo figurava entre os responsáveis por ameaçar moradores da região em razão de conflitos relacionados à extração de castanha-do-brasil. No dia do ocorrido, ele teria se dirigido à residência de um morador para proferir ameaças de morte, chegando, inclusive, a apontar a arma de fogo na direção de uma criança.

Durante uma discussão acalorada, e estando sob efeito de bebida alcoólica, a vítima acabou efetuando um único disparo contra o próprio corpo. O laudo pericial apontou que a causa da morte foi choque hipovolêmico, em decorrência de grande perda de sangue.

Após a conclusão dos trabalhos investigativos e a realização de todas as perícias necessárias, a autoridade policial responsável pelo caso, Rivânia Franklin, determinou o encaminhamento dos autos ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

A delegada destacou o empenho da equipe na apuração dos fatos. “Realizamos uma investigação criteriosa, ouvimos testemunhas e aguardamos a conclusão dos laudos periciais para esclarecer completamente as circunstâncias da morte. O conjunto probatório demonstrou que se tratou de uma autolesão ocorrida no contexto de uma discussão, não havendo indícios de participação de terceiros no disparo que vitimou Leonildo”, afirmou.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Investigação da Polícia Civil culmina na prisão de integrante da alta hierarquia de organização criminosa – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 23, 2026
Policial

Polícia Civil apreende mais de 20 quilos de maconha e prende dois em flagrante em Brasiléia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 22, 2026
Policial

Relatório da Polícia Civil aponta 251 ocorrências na quina carnavalesca no Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 21, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil conclui que morte registrada no Ramal do Cassiriam foi autolesão – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

24/02/2026 Frankly
Fronteira

Brasiléia recebe doação de mais de 30 troféus históricos de dirigente da Ponte Preta

24/02/2026 Frankly
Política

Alan Rick propõe nova política para garantir mais voos, baratear passagens e promover integração aérea na Amazônia

24/02/2026 Frankly
Acre

Procuradoria-Geral lança edital para selecionar práticas inovadoras e incentivar participação em premiações institucionais

24/02/2026 Frankly