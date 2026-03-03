Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra homem que atentou contra ex-companheira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, informou que o autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no município de Jordão se apresentou à Polícia Civil na última segunda-feira, 2, após negociações conduzidas pela equipe de investigação.

O crime foi cometido no dia 27 , quando o investigado tentou contra a vida de sua ex-companheira, motivado por não aceitar o término do relacionamento. Após a ação criminosa, ele conseguiu se evadir do local e permaneceu escondido por alguns dias.

Diante da gravidade dos fatos e da grande comoção gerada no município, o delegado José Ronério da Silva representou junto à Vara Estadual do Juiz das Garantias pela prisão preventiva do suspeito. O pedido foi prontamente acolhido pelo Poder Judiciário.

Com o mandado expedido, os policiais civis iniciaram diligências para localizar o investigado. Após contatos e negociações realizadas pela equipe, o autor decidiu comparecer à Delegacia de Polícia Civil no dia 2 de março, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

O investigado permanece à disposição da Justiça, e o inquérito policial seguirá para a conclusão das investigações.