Polícia Civil cumpre três mandados de prisão em Mâncio Lima, incluindo condenação por estupro de vulnerável – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, cumpriu na última quarta-feira, 14, três mandados de prisão expedidos pela Comarca do município. As ordens judiciais resultaram na prisão de três indivíduos envolvidos em crimes de extrema gravidade, com destaque para casos de violência doméstica e crimes contra a dignidade sexual.

Dois dos mandados foram cumpridos em razão do descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. O terceiro mandado refere-se a um crime de estupro de vulnerável, praticado contra a enteada do autor. Neste caso, o investigado já possui sentença penal condenatória transitada em julgado, com pena fixada em 23 anos e 4 meses de reclusão.

Os presos foram apresentados em audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, ocasião em que o Poder Judiciário decidiu pela manutenção da prisão de todos. Após os procedimentos legais, os detidos foram encaminhados ao Presídio Estadual Manoel Neri, localizado em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o delegado titular da unidade, Marcilio Laurentino, a Polícia Civil segue atuando de forma firme no cumprimento de ordens judiciais, especialmente nos casos que envolvem crimes sensíveis. “A Polícia Civil está empenhada em cumprir mandados de prisão, com atenção especial aos crimes de violência doméstica contra a mulher e aos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes”, destacou o delegado.