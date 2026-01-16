Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil cumpre três mandados de prisão em Mâncio Lima, incluindo condenação por estupro de vulnerável – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 16, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, cumpriu na última quarta-feira, 14, três mandados de prisão expedidos pela Comarca do município. As ordens judiciais resultaram na prisão de três indivíduos envolvidos em crimes de extrema gravidade, com destaque para casos de violência doméstica e crimes contra a dignidade sexual.

Dois dos mandados foram cumpridos em razão do descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. O terceiro mandado refere-se a um crime de estupro de vulnerável, praticado contra a enteada do autor. Neste caso, o investigado já possui sentença penal condenatória transitada em julgado, com pena fixada em 23 anos e 4 meses de reclusão.

Os presos foram apresentados em audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, ocasião em que o Poder Judiciário decidiu pela manutenção da prisão de todos. Após os procedimentos legais, os detidos foram encaminhados ao Presídio Estadual Manoel Neri, localizado em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o delegado titular da unidade, Marcilio Laurentino, a Polícia Civil segue atuando de forma firme no cumprimento de ordens judiciais, especialmente nos casos que envolvem crimes sensíveis. “A Polícia Civil está empenhada em cumprir mandados de prisão, com atenção especial aos crimes de violência doméstica contra a mulher e aos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes”, destacou o delegado.

 



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Instituto de Identificação do Acre consolida avanço histórico na emissão da Carteira de Identidade Nacional – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 15, 2026
Policial

Polícia Civil prende quatro suspeitos por assassinato ligado a facção criminosa em Brasiléia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 14, 2026
Policial

Homicídio em Tarauacá é esclarecido pela Polícia Civil do Acre após trabalho minucioso – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 13, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil cumpre três mandados de prisão em Mâncio Lima, incluindo condenação por estupro de vulnerável – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

16/01/2026 Frankly
Fronteira

Defesa Civil interdita rua Marechal Rondon após erosão provocada pela cheia do Rio Acre em Brasileia

16/01/2026 Frankly
Acre

Com investimento superior a R$ 2,5 milhões, nova sede da Cageacre entra na reta final e recebe vistoria do governador

16/01/2026 Frankly
Política

Emenda de Coronel Ulysses garante 4ª turma do curso SWAT e eleva o nível da segurança pública no Acre

15/01/2026 Frankly