Polícia Civil de Brasiléia prende acusado de roubo, recupera objetos e identifica um receptador

Durante dias, investigadores da Polícia Civil do município de Brasiléia, sob o comando da delegada titular, Carla Ivane, conseguiu localizar e prender um dos suspeitos que vinham praticando arrombamentos e roubos em propriedades em diversos bairros da cidade.

Um desses, teria invadido uma casa localizada nas proximidades do Incra, localizada no Bairro Eldorado, de onde levaram vários objetos pessoais, móveis e até roupas. Com o trabalho de investigação, conseguiram localizar uma residência que vinha sendo usada para uso de drogas e prender o acusado.

Parte dos objetos recuperados foram recuperados e levados para a delegacia. Outros teriam sidos vendidos para terceiros que também foram identificados e se apresentaram na delegacia na companhia de advogado, uma vez que comprar ou receber objetos provenientes de roubo, é considerado crime igual.

O receptador que já entregou os objetos, foi liberado e irá esperar o pronunciamento da justiça em liberdade. Parte dos produtos recuperados já seriam entre aos legítimos proprietários e outros estão à espera dos donos que terão de ir à delegacia.

Veja entrevista coma delegada Carla Ivane.

