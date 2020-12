Polícia Civil de Xapuri apreende menor que roubava motos e entregava na Bolívia

Alexandre Lima/Oaltoacre

Na manhã desta sexta-feira (04), a equipe de Investigação do município de Xapuri, chefiada pelo inspetor Eurico Marques Feitosa, comandada pelo Delegado de Polícia, Dr. Bruno Coelho, em uma operação integrada com os agentes do município de Epitaciolândia, apreenderam em flagrante delito por tráfico de drogas, um adolescente que era alvo de investigação policial por ser suspeito de vários furtos de motocicletas que vinham ocorrendo na cidade de Xapuri.

Com o conduzido foram apreendidos dinheiro, cocaína maconha. Ademais, foram encontradas ferramentas e uma chave de ignição adaptada para ligar as motocicletas furtadas.

De acordo com à investigação, o menor apreendido, sob o comandado de membros de facção criminosa estava furtando as motocicletas e levando para a Bolívia, onde venderia por um valor bem abaixo do mercado.

Com apreensão do adolescente, se acredita que o números de roubos de veículos na cidade irá diminuir, uma vez que o mesmo é apontado como o principal suspeito que vinha atuando nos últimos meses na ‘Princesinha do Acre”.

Nesse passo, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri para a realização dos procedimentos de praxe.

