Polícia Civil de Xapuri prende foragido de Justiça condenado por tráfico de drogas

Mais um trabalho de investigação realizado em Xapuri, com intuito de manter a ordem, levou os agentes daquele município até um homem que vinha sendo procurado pela Justiça desde fevereiro desde ano.

Segundo foi apurado na delegacia de Polícia Civil de Xapuri, após descobrir que o foragido estaria na ‘Princesinha do Acre’, onde procurou se esconder após receber o benefício de cumprir parte da pena em liberdade assistida, uma foi montada para realizar a busca.

Sob o comando do Delegado titular do município, Dr Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa, nesta segunda-feira, dia 19, conseguiram localizar e prender o foragido no Bairro do Laranjal.

O homem que não teve seu nome divulgado, foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Após cumprir parte da pena, recebeu os benefícios previsto na Lei, mas, resolveu que deveria desaparecer e não prestar contas.

O capturado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos de praxe, podendo ser transferido para o presídio estadual Francisco de Oliveira Conde, na Capital, para ser apresentado ao Judiciário de cumprir o restante de sua pena.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...