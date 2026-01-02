Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil do Acre avança no combate ao crime organizado e prende investigada no bairro Taquari – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 2, 2026


A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu nesta terça-feira, 30, um mandado de prisão no bairro Taquari, em Rio Branco. A ação é um desdobramento de uma operação de âmbito nacional coordenada pela Polícia Civil e integra uma investigação que se estendeu por cerca de três anos com foco no enfrentamento ao crime organizado no estado.

Investigação da Polícia Civil do Acre culmina em prisão por crime organizado no Segundo Distrito. Foto: cedida

O mandado é resultado de um inquérito policial que reuniu provas robustas sobre a atuação de uma organização criminosa no Acre. As investigações apontaram o envolvimento de A. F. dos S., conhecida como “Soberana”, em atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, além da participação direta em invasões de áreas conflagradas na região do Segundo Distrito da capital.

Ao longo do trabalho investigativo, a Polícia Civil mapeou a estrutura da organização criminosa, identificando integrantes, funções e áreas de atuação, o que permitiu avançar de forma estratégica no desmantelamento do grupo. A prisão desta terça-feira representa mais um passo no enfraquecimento das ações criminosas na região.

A investigada foi encaminhada à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização penal dos integrantes da organização criminosa.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Polícia Civil do Acre encerra 2025 com avanços históricos na segurança pública – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 1, 2026
Policial

Vice-governadora Mailza Assis visita Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 31, 2025
Policial

Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão durante diligências em Tarauacá – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 29, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil do Acre avança no combate ao crime organizado e prende investigada no bairro Taquari – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

02/01/2026 Frankly
Fronteira

Novo padrão nacional de Nota Fiscal torna-se obrigatório para todas as empresas e moderniza serviços

02/01/2026 Frankly
Acre

Polícia Civil do Acre encerra 2025 com avanços históricos na segurança pública

02/01/2026 Frankly
Acre

Show de Eduardo Costa embala Réveillon da Família e celebra a chegada de 2026 no Juruá

01/01/2026 Frankly