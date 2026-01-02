Polícia Civil do Acre avança no combate ao crime organizado e prende investigada no bairro Taquari – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu nesta terça-feira, 30, um mandado de prisão no bairro Taquari, em Rio Branco. A ação é um desdobramento de uma operação de âmbito nacional coordenada pela Polícia Civil e integra uma investigação que se estendeu por cerca de três anos com foco no enfrentamento ao crime organizado no estado.

Investigação da Polícia Civil do Acre culmina em prisão por crime organizado no Segundo Distrito. Foto: cedida

O mandado é resultado de um inquérito policial que reuniu provas robustas sobre a atuação de uma organização criminosa no Acre. As investigações apontaram o envolvimento de A. F. dos S., conhecida como “Soberana”, em atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, além da participação direta em invasões de áreas conflagradas na região do Segundo Distrito da capital.

Ao longo do trabalho investigativo, a Polícia Civil mapeou a estrutura da organização criminosa, identificando integrantes, funções e áreas de atuação, o que permitiu avançar de forma estratégica no desmantelamento do grupo. A prisão desta terça-feira representa mais um passo no enfraquecimento das ações criminosas na região.

A investigada foi encaminhada à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização penal dos integrantes da organização criminosa.