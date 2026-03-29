Polícia Civil do Acre participa do lançamento da Operação CERCO II para reforçar combate a crimes na fronteira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), representada pelo delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, acompanhou na manhã desta sexta-feira, 27, o lançamento da Operação CERCO II. A solenidade ocorreu na Base do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), localizada no trevo do município de Senador Guiomard.

A Operação CERCO II tem como principal objetivo intensificar o enfrentamento aos crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas, contrabando, tráfico de pessoas e outros ilícitos. A iniciativa também busca ampliar a presença das forças de segurança na região, promovendo maior sensação de segurança à população acreana, especialmente nas áreas de fronteira.

A ação integra esforços de diferentes instituições estaduais e federais, reforçando a atuação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil, Gefron, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Exército Brasileiro.

“Essa é uma operação estratégica que demonstra a força da atuação integrada. A Polícia Civil do Acre segue firme no compromisso de investigar, desarticular organizações criminosas e contribuir com ações conjuntas que garantam mais segurança à nossa população, especialmente nas regiões de fronteira”, afirmou Dr. José Henrique Maciel.

A Operação CERCO II deve intensificar fiscalizações, abordagens e ações de inteligência ao longo das áreas sensíveis do estado, consolidando uma resposta coordenada e eficaz no combate aos crimes que impactam diretamente a segurança pública do Acre.