Polícia Civil do Acre participou da 7ª edição do Curso de Investigação Financeira e Análise Patrimonial em Manaus – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou da 7ª edição do Curso de Investigação Financeira e Análise Patrimonial, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), realizada entre os dias 3 a 14 de novembro de 2025, em Manaus (AM). O evento reuniu profissionais de segurança pública de todo o país com o objetivo de aprofundar técnicas e ferramentas aplicadas ao combate ao crime organizado por meio da descapitalização de organizações criminosas.

Da esquerda para a direita, os Oficiais Investigadores de Polícia Davis, Damileyde e Thiago, representantes da Polícia Civil do Acre no curso. Foto: cedida

Representando a instituição acreana, três oficiais investigadores de polícia estiveram presentes, cada um atuante em unidades estratégicas da corporação: Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) e Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC).

Com carga horária de 80 horas-aula, o curso abordou métodos, tecnologias e modelos de investigação voltados ao rastreamento e à análise de fluxos financeiros ilícitos, reforçando a importância desse tipo de qualificação para o enfraquecimento das estruturas econômicas de grupos criminosos.

“A participação da Polícia Civil do Acre nesse curso foi extremamente estratégica. Nossos investigadores representaram muito bem a instituição e retornaram ao estado mais preparados para enfrentar organizações criminosas por meio do rastreamento e da descapitalização de recursos ilícitos. Esse tipo de capacitação fortalece o trabalho investigativo e amplia nossa capacidade de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e às fraudes financeiras”, enfatizou o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel.

A presença dos policiais civis acreanos no evento reafirmou o compromisso da instituição com a qualificação contínua e com o aprimoramento das técnicas modernas de investigação patrimonial e financeira, essenciais para o enfrentamento das organizações criminosas no estado.