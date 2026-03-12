Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil do Acre prende condenado por diversos crimes durante ação em Senador Guiomard – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 12, 2026


rabalho integrado da investigação e inteligência da Polícia Civil do Acre levou à prisão de condenado por roubo, furto e tráfico em Senador Guiomard.. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, com apoio do Departamento de Inteligência da instituição, prendeu um homem condenado por diversos crimes na última quarta-feira, 11. A ação foi resultado de trabalho investigativo e de monitoramento realizado pelas equipes policiais, que localizaram o indivíduo e efetuaram a prisão.

rabalho integrado da investigação e inteligência da Polícia Civil do Acre levou à prisão de condenado por roubo, furto e tráfico em Senador Guiomard.. Foto: cedida

O indivíduo já havia sido condenado a 24 anos de prisão pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. No momento da prisão, ele estava em cumprimento de pena no regime aberto, restando ainda cerca de três anos para o término da condenação.

Além das condenações anteriores, o suspeito também responde a um processo por homicídio. A Polícia Civil destacou que a prisão reforça o compromisso da instituição com o combate à criminalidade e a atuação integrada dos setores de investigação e inteligência para garantir a segurança da população.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Polícia Civil do Acre prende suspeito de aplicar golpe do “falso advogado” em ação integrada com polícia do Ceará – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 11, 2026
Policial

Polícia Civil do Acre integra ação da FICCO que cumpre mais de 30 mandados contra organização criminosa – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 10, 2026
Policial

Delegado-geral participa de reunião do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil em Brasília – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 9, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil do Acre prende condenado por diversos crimes durante ação em Senador Guiomard – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

12/03/2026 Frankly
Fronteira

Agentes Comunitários de Saúde de Brasiléia são selecionados para mostra nacional do programa Mais Saúde com Agente

12/03/2026 Frankly
Acre

Vice-governadora Mailza celebra aprovação de projeto de sua autoria que regulamenta a profissão de doula no Brasil

12/03/2026 Frankly
Acre

Policias penais do Acre participam de curso de operador de pistola

11/03/2026 Frankly