Polícia Civil do Acre prende homem suspeito de furtar celular de mãe que acompanhava filha internada no Hospital do Juruá – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) de Cruzeiro do Sul, prendeu na manhã desta sexta-feira, 28, um homem identificado pelas iniciais F.J.R.S., suspeito de furtar o aparelho celular de uma mulher que acompanhava sua filha internada no Hospital do Juruá.

A vítima, natural do município de Feijó, percebeu o desaparecimento do aparelho apenas pela manhã, após passar a madrugada auxiliando a filha hospitalizada. Diante da situação, procurou imediatamente a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. A partir do relato, os agentes iniciaram a investigação.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores identificaram rapidamente o autor e o localizaram ainda dentro do hospital, onde ele também estava internado devido a uma fratura no braço. O suspeito estava no mesmo pavilhão, em um leito posicionado diretamente em frente ao da vítima.

Ao ser abordado, F.J.R.S., residente em Tarauacá, confessou o furto. Segundo a investigação, ele é reincidente nesse tipo de crime e se aproveitou do momento de descanso dos demais pacientes para subtrair o celular. Após praticar o delito, o suspeito deixou o hospital e vendeu o aparelho para obter dinheiro destinado ao consumo de drogas.

Durante as diligências, os investigadores também identificaram o receptador, J.I.B.C.J., que estava em posse do celular furtado. O objeto foi apreendido e devolvido à vítima.

O receptador foi autuado pelo crime de receptação, enquanto o autor do furto foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.