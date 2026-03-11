Polícia Civil do Acre prende suspeito de aplicar golpe do “falso advogado” em ação integrada com polícia do Ceará – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), realizou na última terça-feira, 10, a prisão em flagrante de J. S. N., investigado por aplicar o golpe conhecido como “falso advogado”, modalidade de fraude eletrônica praticada por meio do aplicativo WhatsApp. A ação contou com apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por intermédio da 2ª Seccional da Região Metropolitana de Maracanaú.

De acordo com as investigações, o suspeito se passava por advogado e entrava em contato com vítimas que possuíam processos judiciais em andamento. Durante as conversas, ele induzia as vítimas ao erro ao prometer suposta liberação de valores ou andamento processual, com o objetivo de obter vantagem financeira ilícita.

A prisão foi possível após o intercâmbio de informações entre as equipes da DRCC da Polícia Civil do Acre e da Polícia Civil do Ceará, que resultou na identificação do investigado e na realização da abordagem policial no município de Maracanaú.

Durante o cumprimento das diligências, os policiais apreenderam um notebook, seis aparelhos celulares e mais de uma dezena de chips telefônicos. Os materiais serão submetidos à análise técnica e poderão contribuir para a identificação de outras vítimas e possíveis comparsas envolvidos na prática criminosa.

O investigado foi autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de estelionato tentado mediante fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e desobediência, previstos no artigo 171, § 2º-A, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, além do artigo 330 do Código Penal.

De acordo com o delegado titular da DRCC, Eustáquio Nomerg, destacou a importância da cooperação entre as polícias civis para o enfrentamento aos crimes cibernéticos. “Essa prisão demonstra a eficiência da integração entre as polícias civis de diferentes estados no combate aos crimes praticados no ambiente digital. O golpe do falso advogado tem feito diversas vítimas em todo o país, e a Polícia Civil do Acre tem intensificado as investigações para identificar e responsabilizar os autores. A análise dos materiais apreendidos poderá revelar outras vítimas e possíveis integrantes do esquema criminoso”, afirmou.

Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.