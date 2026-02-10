Polícia Civil do Acre realiza intimações por WhatsApp e divulga números oficiais – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





Nesta semana, a Polícia Civil do Acre (PCAC) anunciou que continua a utilizar a ferramenta tecnológica para tornar mais ágil e eficiente a comunicação com os cidadãos, envio de intimações por meio do aplicativo WhatsApp. A medida visa otimizar diligências investigativas e garantir maior celeridade na entrega de resultados à população.

Para isso, foram divulgados dois números oficiais que serão utilizados exclusivamente para esse fim: (68) 99240-0726 e (68) 99918-0000. Através desses contatos, os cidadãos poderão receber diretamente em seus celulares as intimações, contendo informações detalhadas como data, horário, delegacia, endereço e o documento oficial assinado por um delegado de polícia.

A Polícia Civil ressalta que a utilização dessa tecnologia é segura e não se trata de tentativa de golpe. A autenticidade das mensagens pode ser verificada pelo conteúdo institucional e pela presença do documento oficial.

“As pessoas não precisam se preocupar caso recebam uma mensagem dos números (68) 99918-0000 ou (68) 99938-2060 via WhatsApp, pois não é golpe. Trata-se de um esforço para otimizar nossos processos e oferecer maior eficiência à população,” explicou o Dr. Roberth Alencar, Diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior da Polícia Civil.

Com a iniciativa, a instituição reforça seu compromisso com a modernização e com o atendimento mais ágil e transparente à sociedade acreana.