Polícia Civil é contemplada com novos equipamentos e viaturas em ação de fortalecimento da segurança pública no Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre foi contemplada com novos equipamentos, viaturas, armamentos e mobiliários durante solenidade realizada na última quinta-feira, 18, em Rio Branco. O evento marcou ainda a entrega da reforma do Prédio Administrativo das Forças no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança e Justiça (Cieps), representando mais um avanço significativo na política de fortalecimento da segurança pública estadual.

A cerimônia contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis e reuniu autoridades civis e militares, consolidando investimentos importantes para o sistema integrado de Segurança Pública.

Os veículos foram distribuídos entre os órgãos que compõem o sistema integrado, com o objetivo de melhorar a estrutura operacional, ampliar a presença do Estado e garantir mais agilidade no atendimento às ocorrências, beneficiando diretamente a população.

O reforço da frota e a entrega dos novos equipamentos contribuem diretamente para a redução do tempo de resposta nas ocorrências, ampliação do patrulhamento e maior eficiência no combate à criminalidade, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da área.

O delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, destacou a importância dos investimentos e agradeceu o apoio incondicional do governador do Estado no combate a violência e a criminalidade. “Esses equipamentos e viaturas representam mais um avanço para a Polícia Civil. Agradecemos ao Governador Gladson Cameli e a Vice Governadora Mailza Assis pelo compromisso com a segurança pública e o apoio decisivo, que fortalecem nosso trabalho e nos permitem prestar um serviço cada vez mais eficiente à sociedade”, afirmou.

A iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Estado e da bancada federal com o fortalecimento das forças de segurança e com a proteção da população acreana.