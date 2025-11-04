Polícia Civil e GAECO deflagram Operação Centúria no Vale do Juruá e prendem 12 pessoas ligadas a facção criminosa – Polícia Civil do Estado do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC) de Cruzeiro do Sul, e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre (MPAC), deflagraram na manhã desta quinta-feira, 30, a Operação Centúria, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, região do Vale do Juruá.

A ação teve como objetivo o cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, em desfavor de indivíduos ligados a uma organização criminosa atuante na região. Como resultado, 12 pessoas foram presas, sendo 5 em flagrante por tráfico de drogas.

A operação é fruto de um trabalho integrado e de longo prazo, que buscou apurar crimes relacionados a tráfico de entorpecentes, roubos, homicídios, ocultação de cadáver e associação criminosa, todos vinculados à atuação de uma facção com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas.

O delegado Heverton Carvalho, responsável pelo NEIC e coordenador da operação, destacou que a Centúria representa o fortalecimento da presença do Estado e o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado.

“A Operação Centúria simboliza o comprometimento das forças de segurança na defesa da sociedade acreana. É uma demonstração clara de que o Estado está presente e atuante, e de que nenhuma estrutura criminosa se sobrepõe à lei. Essa ação conjunta reforça o papel da investigação técnica e o combate inteligente ao crime organizado”, afirmou o delegado.

A promotora de Justiça integrante do GAECO, Maísa Arantes, ressaltou o caráter estratégico e conjunto da operação. “Essa operação é fruto de um trabalho coordenado, baseado em provas robustas e investigação minuciosa. O objetivo é desarticular as organizações criminosas que ameaçam a tranquilidade pública, enfraquecendo suas estruturas e restabelecendo o controle do Estado e a sensação de segurança da população”, destacou.

As diligências foram realizadas simultaneamente em diversos bairros de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com o apoio de equipes especializadas da Polícia Civil e do GAECO, consolidando mais um importante avanço no combate ao crime organizado no interior do Acre.