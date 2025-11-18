Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil e Gefron apreendem 19 tijolos de drogas em Reserva no Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

nov 18, 2025


A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de oficiais investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, em uma ação conjunta com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), apreendeu 19 tijolos de drogas embaladas na última segunda-feira, 17. A apreensão ocorreu dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes.

O material foi encontrado na reserva Chico Mendes e encaminhado à delegacia. Foto: cedida

A ação resultou na descoberta e recolhimento do material ilícito, que estava em posse de indivíduos ainda não identificados. A apreensão dos 19 tabletes de entorpecentes representa um duro golpe contra as redes de distribuição de drogas que utilizam áreas de reservas e fronteiras no estado.

Apesar da apreensão bem-sucedida da droga, nenhum suspeito foi preso no local da ocorrência. O material apreendido foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Xapuri, onde passará por perícia para determinação do tipo e peso exato do entorpecente, além de auxiliar nas investigações sobre a origem e o destino da carga.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo transporte e tráfico da droga.



