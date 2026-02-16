Polícia Civil elucida roubo majorado em menos de 24 horas em Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Na manhã deste sábado, 14, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), elucidou o roubo majorado ocorrido na tarde do dia anterior em uma empresa localizada em Cruzeiro do Sul. A rápida resposta da equipe especializada resultou na identificação de todos os envolvidos em menos de 24 horas após a prática criminosa.

De acordo com as investigações, quatro indivíduos armados invadiram o estabelecimento comercial, rendendo funcionários sob grave ameaça com emprego de arma de fogo. Enquanto três autores entraram no comércio, um quarto permaneceu no interior do veículo, mantendo o motorista sob domínio. Durante a ação, foram subtraídos aparelhos celulares pertencentes aos funcionários e à própria empresa, além de objetos pessoais e dinheiro em espécie.

Imediatamente após o crime, a PCAC iniciou investigação técnica aprofundada, com análise de dados, cruzamento de informações e diligências ininterruptas. O trabalho especializado e ágil da equipe permitiu não apenas a identificação dos autores, mas também a adoção de medidas rápidas para responsabilização dos envolvidos.

Neste sábado, um dos autores foi preso pela equipe do Nepatri. Também foi apreendido o adolescente identificado pelas iniciais E.C.S.S., apontado como outro participante do crime. Os demais envolvidos já foram identificados e responderão criminalmente na forma da lei.