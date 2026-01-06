Polícia Civil explica operação que investiga suposta comercialização clandestina de medicamentos da rede pública





O governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Acre (PCAC), deflagrou uma operação para investigar o armazenamento irregular e a comercialização clandestina de medicamentos e equipamentos hospitalares pertencentes à rede pública de saúde. Na manhã desta segunda-feira, 5, um suspeito foi preso.

A investigação foi solicitada à Polícia Civil pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Desde o início de 2023, a gestão da Sesacre levantava suspeitas que, com o avanço do tempo e a realização de investigações minuciosas, resultaram na confirmação das irregularidades.

De acordo com o delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, o caso contará com uma ampla força-tarefa, por se tratar de um crime que atinge diretamente a população. Para o gestor, é extremamente grave a revenda de medicamentos que deveriam ser distribuídos gratuitamente, pois essa prática compromete o abastecimento das unidades públicas de saúde.

“A operação faz parte de uma investigação que já vem sendo realizada há alguns meses, a pedido do secretário de Saúde. Solicitamos apoio da nossa delegacia especializada e, hoje pela manhã, houve esse primeiro desfecho, com a ação de busca e apreensão. O governo do Estado não compactua com esse tipo de situação”, afirmou o delegado.

Além disso, o delegado-geral não descarta a possibilidade da existência de uma organização criminosa por trás do esquema: “Temos provas de que existem mais envolvidos e de que pode se tratar de uma quadrilha. Com certeza, há participação de várias pessoas, inclusive dentro da Sesacre.”

Nesta segunda-feira, investigadores da PCAC chegaram a uma residência em Rio Branco, onde encontraram grande quantidade de fármacos armazenados em caixas. O material apreendido foi suficiente para preencher a carroceria de dois caminhões de médio porte.

Segundo o delegado Igor Brito, responsável pela investigação, os medicamentos apreendidos eram de diversos tipos, incluindo remédios destinados ao tratamento oncológico e outros insumos. Um balanço inicial estima que o valor total do material ultrapassa R$ 1 milhão.

“A Polícia Civil continuará realizando o trabalho investigativo. Já coletamos o interrogatório do autuado em flagrante e, a partir disso, iremos apreender eventuais objetos e aparelhos eletrônicos presentes no imóvel, a fim de dar continuidade às investigações. Também iremos identificar possíveis compradores, suas localidades e os valores pagos”, contou Igor.

Próximos passos

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, afirmou que os medicamentos apreendidos passarão por um processo de rastreamento por meio do número de série, o que permitirá identificar a origem de cada item e o caminho percorrido até a revenda irregular.

Segundo o titular da pasta, os levantamentos iniciais apontam indícios fortes de que os medicamentos tenham saído de unidades públicas de saúde estratégicas, como o Pronto-Socorro, a Fundação Hospitalar, a Maternidade e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

“Trata-se de um trabalho iniciado há algum tempo, e o mérito é do governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Acre. Graças a esse esforço, estamos começando a localizar as medicações que deveriam estar sendo aplicadas aos pacientes”, completou Pedro Pascoal.

The post Polícia Civil explica operação que investiga suposta comercialização clandestina de medicamentos da rede pública appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...