Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil identifica suspeitos de latrocínio tentado em posto de combustíveis no bairro Joafra – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 22, 2025


Na manhã desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), identificou dois suspeitos envolvidos em uma tentativa de latrocínio ocorrida em um posto de combustíveis no bairro Joafra.

Trabalho investigativo da DCORE foi fundamental para a rápida identificação dos envolvidos no crime. Foto: cedida

De acordo com as investigações, durante a ação criminosa a vítima reagiu à abordagem e acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. O caso mobilizou a equipe da DCORE, que deu início imediato aos trabalhos investigativos para elucidar o crime.

Após diligências e levantamento de informações, os policiais conseguiram identificar os suspeitos. A motocicleta utilizada na ação criminosa foi localizada e apreendida, bem como as roupas usadas pelos autores no momento do crime.

Os suspeitos foram conduzidos à Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), onde foram submetidos aos procedimentos legais cabíveis, incluindo interrogatório policial. As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Polícia Civil prende jovem em flagrante por latrocínio que vitimou idoso em Xapuri – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 21, 2025
Policial

Polícia Civil é contemplada com novos equipamentos e viaturas em ação de fortalecimento da segurança pública no Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 20, 2025
Policial

Polícia Civil prende suspeito de homicídio e apreende arma de uso restrito e drogas na Comunidade Croa – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 19, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil identifica suspeitos de latrocínio tentado em posto de combustíveis no bairro Joafra – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

22/12/2025 Frankly
Acre

Os três pilares da política de ouvidoria no Estado do Acre

22/12/2025 Frankly
Acre

Governo e Ifac entregam brinquedos e kits de higiene a crianças em tratamento de saúde

21/12/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil prende jovem em flagrante por latrocínio que vitimou idoso em Xapuri – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

21/12/2025 Frankly