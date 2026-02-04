Polícia Civil indicia profissional de saúde por violação sexual mediante fraude e violação de sigilo funcional em Sena Madureira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Sena Madureira, indiciou nesta semana um profissional de saúde pelos crimes de violação sexual mediante fraude e violação de sigilo funcional.

De acordo com as investigações, a vítima procurou atendimento em uma unidade de saúde do município e, durante o procedimento, teria sido abusada sexualmente pelo indiciado. Após o crime, o profissional ainda teria divulgado em redes sociais um vídeo expondo detalhes do atendimento prestado, o que configurou a violação do sigilo funcional.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou diligências para apurar o caso. Foram ouvidas a vítima, o investigado e testemunhas, além da coleta de outros elementos de prova. Ao final do inquérito, a autoridade policial reuniu indícios suficientes que comprovaram a autoria e a materialidade dos crimes.

Com a conclusão dos trabalhos investigativos, o procedimento foi finalizado e os autos encaminhados ao Poder Judiciário, que dará prosseguimento à apuração na esfera processual.

A delegada Rivânia Franklin destacou a seriedade do caso e a importância da responsabilização. “Trata-se de uma conduta extremamente grave, que viola não apenas a dignidade da vítima, mas também a confiança que a sociedade deposita nos profissionais de saúde. A Polícia Civil atuou com rigor, colheu todas as provas necessárias e concluiu o inquérito com responsabilidade, para que o Poder Judiciário possa agora analisar o caso e aplicar a lei”, afirmou.