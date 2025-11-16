Polícia Civil marca presença no Fórum Estadual de Revisão do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) marcou presença no Fórum Estadual de Revisão do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, realizado nesta quinta-feira, 13, em Rio Branco. O evento, promovido pela promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), reuniu representantes de instituições públicas e da sociedade civil para debater estratégias e fortalecer ações integradas de proteção infantojuvenil.

Polícia Civil reforça compromisso na proteção de crianças e adolescentes em encontro estadual. Foto: cedida

Representando a polícia judiciária, as delegadas Juliana De Angelis e Carla Fabíola Coutinho participaram ativamente das discussões. A programação contou com mesas de diagnóstico, apresentações culturais e grupos de trabalho temáticos. Entre os eixos debatidos estavam Justiça e Segurança Pública, Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte e Cultura, Mídia e Comunicação, Trabalho e Turismo, além de Meio Ambiente e Cidade.

A delegada Juliana De Angelis foi mediadora do grupo de trabalho que discutiu o eixo de Justiça e Segurança Pública, contribuindo diretamente para a construção de propostas que serão encaminhadas para revisão do Plano Nacional.

“A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma das mais graves violações de direitos humanos, e enfrentá-la exige articulação e compromisso de todas as instituições. Mediar esse debate foi uma oportunidade fundamental para fortalecer diretrizes que impactam diretamente nosso trabalho investigativo e a proteção das vítimas”, afirmou Juliana De Angelis.

A delegada Carla Fabíola Coutinho destacou a importância do trabalho conjunto entre os órgãos de proteção e segurança. “Participar desse fórum reforça a necessidade de unirmos esforços e ampliarmos políticas públicas de enfrentamento. A Polícia Civil tem atuado de maneira firme e técnica para responsabilizar agressores e garantir acolhimento adequado às vítimas, e espaços como este são essenciais para aprimorarmos nossas estratégias”, pontuou.

O Fórum Estadual encerrou-se com a consolidação de propostas nos diversos eixos temáticos, reforçando o compromisso das instituições acreanas no combate à violência sexual e na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.