Polícia Civil prende condenado por roubo com participação em homicídio na zona rural de Rio Branco – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Polícia Civil prende condenado por roubo com participação em homicídio na zona rural de Rio Branco

nov 22, 2025


A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), deu cumprimento ao mandado de prisão definitiva, nesta sexta-feira, 21, contra Clodoaldo Bruno de Oliveira, condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, por envolvimento em uma série de roubos ocorridos em 8 de abril de 2021, na zona rural de Rio Branco.

DCORE prende condenado por roubo e participação em homicídio de 2021. Foto: cedida

Na ocasião, uma quadrilha armada invadiu diversas propriedades rurais, rendendo moradores com violência e subtraindo celulares, dinheiro, armas e veículos. Durante uma das abordagens, o grupo assassinou um pastor evangélico que tentou defender a família. Clodoaldo foi apontado como participante direto da ação criminosa e teve envolvimento comprovado no homicídio.

As investigações conduzidas pela DCORE reuniram provas materiais e testemunhais que permitiram identificar os integrantes do bando e responsabilizá-los judicialmente. Após a condenação, Clodoaldo estava foragido, sendo localizado e preso por investigadores da Polícia Civil, encerrando sua fuga e garantindo o cumprimento da pena.



